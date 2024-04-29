Воронежский министр промышленности и торговли перенес операцию

Операция прошла успешно, и сейчас министр проходит курс восстановления. Сергей Корчевников поблагодарил врачей, которые делали операцию и дежурили в больнице, за профессионализм и чуткое отношение. Сейчас глава минпромторга идет на поправку и рассчитывает вернуться к работе после длинных майских праздников и выходных.