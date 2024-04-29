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Воронежский министр промышленности и торговли перенес операцию

Сергей Корчевников получил травму.

Министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Сергей Корчевников рассказал на своей странице в соцсети о полученной травме, из-за которой на какое-то время пропал.

— Так сложились обстоятельства, что мне пришлось быстро принять решение и сделать операцию из-за происшедшей травмы.

сообщил Сергей Корчевников

Операция прошла успешно, и сейчас министр проходит курс восстановления. Сергей Корчевников поблагодарил врачей, которые делали операцию и дежурили в больнице, за профессионализм и чуткое отношение. Сейчас глава минпромторга идет на поправку и рассчитывает вернуться к работе после длинных майских праздников и выходных.

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