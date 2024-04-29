Воронежский министр промышленности и торговли перенес операцию

Министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Сергей Корчевников рассказал на своей странице в соцсети о полученной травме, из-за которой на какое-то время пропал.
— Так сложились обстоятельства, что мне пришлось быстро принять решение и сделать операцию из-за происшедшей травмы.
Операция прошла успешно, и сейчас министр проходит курс восстановления. Сергей Корчевников поблагодарил врачей, которые делали операцию и дежурили в больнице, за профессионализм и чуткое отношение. Сейчас глава минпромторга идет на поправку и рассчитывает вернуться к работе после длинных майских праздников и выходных.