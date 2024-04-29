Внезапно скончался «посол гостеприимства» Башкирии Ильдар Биккузин

В Башкирии на 52 году жизни скончался известный предприниматель и общественный деятель, «посол гостерприимства» Башкирии Ильдар Биккузин.
«28 апреля остановилось сердце Ильдара Биккузина. Тромб», — говорится в сообщении на его странице в соцсети.
Прощание с Ильдаром Биккузиным пройдет 29 апреля в Молодежном театре, по ул. Ленина, 62. Похоронят его в Аургазинском районе в д. Турумбетово.
Ильдар Биккузин окончил факультет журналистики БашГУ, фотограф. Активно занимался развитием сферы туризма. Команда под его руководством неоднократно выигрывала региональные и федеральные гранты на реализацию своих проектов.