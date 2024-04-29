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В Перми до конца осени перекроют тоннель под Транссибом

На улице Локомотивной будут перекладывать коммуникации.

Источник: Минтранс Пермского края

С 4 мая в Перми перекроют один из двух тоннелей под Транссибом, находящихся в створе улицы Локомотивной. Будет закрыт тот, по которому автомобили движутся из центра в сторону ДКЖ, в направлении микрорайона Паркового и Красавинского моста. Но взамен откроют, правда, только в техническом режиме, один из двух новых тоннелей, сооруженных в рамках возведения улицы Строителей.

— К открытию временного проезда строители обустроят временные двухполосные дороги со стороны площади Гайдара и на улицы 2-й Шоссейной, а также уложат асфальтобетонное покрытие непосредственно в новом тоннеле. После завершения работ на улице Локомотивной и запуска движения в прежнем режиме строители закончат отделочные работы в тоннелях на улице Углеуральской, — рассказали в Минтрансе Пермского края.

В связи с перекрытием изменится схема движения автотранспорта в районе площади Гайдара. Транспортный поток будет перенаправлен по улице Углеуральской на участке между улицами Ленина и Боровой по временной схеме.

Источник: Министерство транспорта Пермского края

Причиной закрытия тоннеля стали работы по переустройству коммуникаций на улице Локомотивной, которые идут в рамках строительства третьего этапа новой улицы Строителей.