В Перми до конца осени перекроют тоннель под Транссибом

С 4 мая в Перми перекроют один из двух тоннелей под Транссибом, находящихся в створе улицы Локомотивной. Будет закрыт тот, по которому автомобили движутся из центра в сторону ДКЖ, в направлении микрорайона Паркового и Красавинского моста. Но взамен откроют, правда, только в техническом режиме, один из двух новых тоннелей, сооруженных в рамках возведения улицы Строителей.