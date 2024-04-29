Известный тренер по легкой атлетике Александр Исаев умер в Воронеже

В управлении отметили, что Александр Исаев посвятил спорту более 50 лет. Среди его воспитанников — спортсмены 1 разряда, 50 кандидатов в мастера спорта, 19 мастеров спорта, три мастера спорта международного класса. Кроме того, спортсмены становились участниками и призерами чемпионатов Европы, СССР и России по легкой атлетике.