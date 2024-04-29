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Известный тренер по легкой атлетике Александр Исаев умер в Воронеже

Наставник подготовил трех мастеров спорта международного класса.

Источник: Reuters

В воскресенье, 28 апреля, в Воронеже после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный работник физической культуры и спорта РФ Александр Исаев. Об этом сообщили в управлении физической культуры и спорта Воронежа.

В управлении отметили, что Александр Исаев посвятил спорту более 50 лет. Среди его воспитанников — спортсмены 1 разряда, 50 кандидатов в мастера спорта, 19 мастеров спорта, три мастера спорта международного класса. Кроме того, спортсмены становились участниками и призерами чемпионатов Европы, СССР и России по легкой атлетике.

— Несмотря на свои выдающиеся заслуги, Александр Николаевич всегда оставался скромным, порядочным, честным человеком. Он любил спорт, любил свой город, свою страну, — выразили соболезнования родным и близким Александра Исаева в управлении физической культуры и спорта Воронежа.