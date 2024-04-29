ГИБДД Южного Урала сообщает о закрытии федеральной трассы из-за паводка

Временное ограничение дорожного движения из-за резкого повышения уровня паводковых вод вводится 30 апреля с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00. Об этом сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.
Изменения касаются некоторых участков федеральных трасс:
— км 260 — км 278 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск;
— км 0 — км 86 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск, подъезд к г. Тюмень.
«Данные ограничения распространяются на грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов и/или крупногабаритных грузов», — уточняют в ведомстве.
Срок ограничений может быть увеличен. Всё зависит от погодных условий.