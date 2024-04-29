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ГИБДД Южного Урала сообщает о закрытии федеральной трассы из-за паводка

Ограничения вводятся 30 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Временное ограничение дорожного движения из-за резкого повышения уровня паводковых вод вводится 30 апреля с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00. Об этом сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

Изменения касаются некоторых участков федеральных трасс:

— км 260 — км 278 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск;

— км 0 — км 86 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск, подъезд к г. Тюмень.

«Данные ограничения распространяются на грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов и/или крупногабаритных грузов», — уточняют в ведомстве.

Срок ограничений может быть увеличен. Всё зависит от погодных условий.

ГИБДД