С 1 по 21 мая 2024 года в Самарской области ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Предосторожности необходимо соблюдать в связи с проведением обработки лесных насаждений от вредителей.
Кроме того, на территории региона с 15 апреля до 30 октября 2024 года действует запрет на посещение лесов в связи с пожарной опасностью. Территории лесничеств будут патрулироваться. Муниципалитеты должны определить допустимые места для размещения мангалов, а также для сжигания травы и мусора.
Для граждан штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составит от 40 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 рублей, для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей.
За поджог предусмотрен штраф от 300 тыс. рублей, а также уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 500 тыс. рублей.
Опасно в это время в лесу и в связи с активностью клещей. В МЧС напоминают, что эти кровососущие тоже «собираются на майские праздники».