Кроме того, на территории региона с 15 апреля до 30 октября 2024 года действует запрет на посещение лесов в связи с пожарной опасностью. Территории лесничеств будут патрулироваться. Муниципалитеты должны определить допустимые места для размещения мангалов, а также для сжигания травы и мусора.