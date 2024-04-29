Не брат ты мне. Какие города порвали связи с Петербургом, а какие укрепили?

«На самом деле, ничего Россия от разрыва этих побратимских связей не потеряла ни с экономической, ни с политической точки зрения. Может быть, разве что в плане культурного обмена пострадали обе стороны, потому что больше не проводятся праздники, встречи делегаций, студенты и школьники не могут по обмену приезжать из “обиженных” стран сюда, а россияне — к ним. Но, как говорится, на обиженных воду возят», — поделилась политолог Екатерина Третьякова.