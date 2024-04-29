Не брат ты мне. Какие города порвали связи с Петербургом, а какие укрепили?

В минувшее воскресенье отмечался Всемирный день породнённых городов. У Петербурга до 2022 года насчитывался 91 город-побратим в 54 странах мира. Однако всё изменилось после начала СВО. О том, кто из иностранных партнёров отказался от дружбы, кто остался, и зачем вообще нужны побратимские связи — в материале spb.aif.ru.
Начало положено.
Идея побратимства городов возникла на руинах Второй мировой войны, а первыми «братьями» стали в 1944 году советский Сталинград и английский Ковентри — сегодня такой союз может показаться весьма неожиданным. Дело в том, что оба города были серьёзно разрушены войной. Они протянули друг другу руку помощи, был создан комитет англо-советского единства. Жители городов обменивались хозяйственным и культурным опытом, присылали экспертов и помогали восстановить заводы.
В 1957 году, когда в Париже была создана Всемирная федерация породнённых городов, а в 1962 году учредили и сам праздник. В течение первого десятилетия в состав федерации вошли более тысячи городов из 50 стран мира. В том числе и СССР. А к началу 2000 года городов-побратимов стало уже три тысячи, к федерации присоединились 160 стран мира.
Изначально целью побратимства было развивать дружественные связи между городами всех стран мира, чтобы они смогли сотрудничать в различных сферах экономики.
Конец дружбе?
Самым первым городом-побратимом Петербурга ещё в 1953 году стал финский город Турку. Чем-то они похожи. Старшего брата (Турку почти на 500 лет старше Петербурга) тоже называют культурной столицей — здесь проходят крупные фестивали, концерты и праздники, сюда съезжаются тысячи туристов со всей Финляндии и Европы. Оба города стоят на реке, на берегу Финского залива.
Раз в два года в нашей стране проводили Дни Турку в Петербурге, и с такой же периодичностью Дни Петербурга проводили в Турку.
В 1977 году одна из улиц Турку была названа Ленинградинкату — в честь Ленинграда, а в 1987 году в Северной столице появилась улица Турку. После распада СССР, когда Ленинград стал Санкт-Петербургом, в Турку часть улицы Ленинградинкату переименовали в Пиетаринкату.
Ярким символом побратимства долгие годы служила скульптура высотой два с половиной метра, установленная в 1969 году в Турку. Она изображает четыре массивные человеческие фигуры, которые обнимают друг друга, встав в круг. Это скульптура символизирует взаимную дружбу между Турку и Ленинградом.
Но вот в феврале 2022 года дружбе, похоже, пришёл конец. Мэр финского города Минна Арве официально сообщила губернатору Петербурга Александру Беглову, что приостанавливает все мероприятия, связанные с побратимством. Кроме того, власти Суоми закрыли Турку-центр в Северной столице, где располагались финская школа, институт, бизнес-центр. Позднее отношения между соседями ещё больше обострились из-за закрытия границ и вступления Финляндии в НАТО…
И если памятник в Турку пока держится, то скульптуру «Мир во всём мире» в Хельсинки, подаренный городом-побратимом Москвой — демонтировали.
На обиженных воду возят.
Международная истерика с разрывом побратимских связей началась после специальной военной операции весной 2022 года. Австралийский Мельбурн отрёкся от связей с Петербургом, установленных в 1984 году. Это произошло под давлением украинской диаспоры в Австралии. Украинцы вышли на улицы с флагами и потребовали власти «раздружиться» с Северной столицей.
Партнёрство прекратили также Таллин, Варшава, Гданьск. Разорвавший побратимские связи с Москвой немецкий город Дюссельдорф даже решил убрать с улиц таблички «Москва» и заменить надпись названием украинского города Черновцы. В российском посольстве в Германии считают, что власти страны не хотят совсем сжигать мосты — речь идёт лишь о «заморозке» сотрудничества. С Петербургом не решились открыто ссориться Гамбург и Дрезден.
Впрочем, многие страны отказались от дружбы с городом на Неве ещё до начала СВО. Так, в 2013 власти Лос-Анджелеса пошли на этот шаг якобы из-за негативного отношения петербуржцев к ЛГБТ-движению, сообщает американское интернет-издание huffpost.com. А в 2014 году с Петербургом поссорилась Прага — мэр чешской столицы Томаш Гудечек решил таким образом выразить протест «российской агрессии» против Украины.
«На самом деле, ничего Россия от разрыва этих побратимских связей не потеряла ни с экономической, ни с политической точки зрения. Может быть, разве что в плане культурного обмена пострадали обе стороны, потому что больше не проводятся праздники, встречи делегаций, студенты и школьники не могут по обмену приезжать из “обиженных” стран сюда, а россияне — к ним. Но, как говорится, на обиженных воду возят», — поделилась политолог Екатерина Третьякова.
Свято место пусто не бывает.
Как будут «недружественные» страны восстанавливать отношение с Петербургом и будут ли вообще — большой вопрос. Сейчас у города не Неве осталось много друзей и партнёров среди стран ближнего зарубежья, с которые продолжается культурный и туристический обмен. Это Баку, Алма-Ата, Астана, Минск, Душанбе, Ош (Киргизия). Если брать «дальних» союзников, то это Гавана (Куба), Исфахан (Иран), Вифлеем (Палестина) и другие. Связь с ними не только не прерывалась, но и продолжает наращиваться.
Отдельно здесь стоит упомянуть китайские города-побратимы Шанхай, Чэнду и Циндао. А ещё провинцию Хэбэй, которая с 1992 года стала экономическим побратимом Ленобласти. В последние годы инженеры и бизнесмены из этих городов активно работали над строительством жилого микрорайона «Балтийская жемчужина» в Петербурге, укрепляли туристический бизнес. Петербургские театры регулярно отправляются с гастролями в Поднебесную, в прошлом году симфонический оркестр выступал прямо у подножия Китайской стены.
«Основные сферы взаимодействия — это культура, спорт, медицина и здравоохранение, жилищное строительство, транспорт, — рассказывает востоковед Полина Рысакова. — Студенты и аспиранты из Китая едут в Петербург за высшим техническим образованием. Прежде всего их интересуют авиационные и космические технологии. Кроме того, китайскую молодежь привлекают вузы, где можно получить театральное и музыкальное образование».
С 2022 года Петербург приобрёл нового «брата». Уже в составе Российской Федерации им стал Мариуполь. Из Северной столицы туда направляют строителей, экономистов, волонтёров. Работы много. Первоочередная цель — это восстановление предприятий, разрушенных зданий и памятников. Детские лагеря Петербурга уже второй год принимают в гости школьников из Мариуполя.