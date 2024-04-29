В Кишиневе перекроют целую улицу из-за съёмок фильма

Сегодня, 29 апреля, до 13.00 будет перекрыто дорожное движение по улице Узинелор (вблизи таможенного терминала по улице Индустриалэ).
В указанный промежуток времени дорожное движение будет перекрыто полностью на 5 минут для съемок ряда сцен. Полиция и карабинеры будут дежурить на месте, следить за порядком и сопровождать съемочную группу, передает realitatea.md.
Съемки фильма начались 1 апреля и продлятся до 27 мая. Согласно распоряжению примарии Кишинева, некоторые участки дороги будут перекрывать до 16 мая.