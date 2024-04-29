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На Краснодарский край обрушатся грозовые ливни

Штормовое предупреждение о сильной непогоде объявлено на Кубани.

Сейчас в Ричмонде: +19° 4 м/с 73% 759 мм рт. ст. +18°

По данным специалистов Краснодарского ЦГМС, с вечера 29 апреля и до конца суток 30 апреля местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений.

Так, на регион обрушатся обильные осадки. В некоторых районах Кубани ожидаются сильные дожди и грозовые ливни, а также град. Кроме того, ветер станет шквалистым, порывы будут достигать 20−23 метров в секунду. Как сообщили в пресс-службе Краснодарского ЦГМС, причиной такой сильной непогоды связано с прохождением фронтального раздела через территорию Кубани.

Напомним, ветер в крае усилится ещё до начала шторма. В Новороссийске в понедельник скорость порывов может достигать 26 метров в секунду.