На Краснодарский край обрушатся грозовые ливни

Так, на регион обрушатся обильные осадки. В некоторых районах Кубани ожидаются сильные дожди и грозовые ливни, а также град. Кроме того, ветер станет шквалистым, порывы будут достигать 20−23 метров в секунду. Как сообщили в пресс-службе Краснодарского ЦГМС, причиной такой сильной непогоды связано с прохождением фронтального раздела через территорию Кубани.