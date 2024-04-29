В Узбекистан возвращается теплая погода

В Ташкенте с 29 апреля по 3 мая осадков не ожидается. Ветер восточный от слабого до умеренного. Температура днем сегодня и завтра будет в пределах 21−24 градусов тепла, со среды по пятницу — повысится до 25−29 градусов. Температура воздуха ночью — 12−15 градусов тепла.