В Узбекистан возвращается теплая погода

В течение начавшейся рабочей недели по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков. Лишь по областям Ферганской долины завтра 30 апреля местами возможен кратковременный дождь.
После значительного похолодания, наблюдавшегося в прошедшие выходные, температурный фон начнет повышаться. С середины недели в дневные часы воздух будет прогреваться до 24−29 градусов, местами до 31 градуса. Ночная температура повысится до 10−15 градусов тепла.
Ветер восточный 7−12 метров в секунду, 1 мая местами усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.
По горным районам республики
В Ташкенте с 29 апреля по 3 мая осадков не ожидается. Ветер восточный от слабого до умеренного. Температура днем сегодня и завтра будет в пределах 21−24 градусов тепла, со среды по пятницу — повысится до 25−29 градусов. Температура воздуха ночью — 12−15 градусов тепла.