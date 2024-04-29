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В Узбекистан возвращается теплая погода

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узгидромете рассказали, какая погода ждет узбекистанцев на этой неделе, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +19° 4 м/с 73% 759 мм рт. ст. +18°

В течение начавшейся рабочей недели по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков. Лишь по областям Ферганской долины завтра 30 апреля местами возможен кратковременный дождь.

После значительного похолодания, наблюдавшегося в прошедшие выходные, температурный фон начнет повышаться. С середины недели в дневные часы воздух будет прогреваться до 24−29 градусов, местами до 31 градуса. Ночная температура повысится до 10−15 градусов тепла.

Ветер восточный 7−12 метров в секунду, 1 мая местами усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.

По горным районам республики 29—30 апреля местами пройдут кратковременные дожди. В высокогорьях будут наблюдаться дождь и снег, в зонах выше 2 тысяч метров сохраняется лавинная опасность.

В Ташкенте с 29 апреля по 3 мая осадков не ожидается. Ветер восточный от слабого до умеренного. Температура днем сегодня и завтра будет в пределах 21−24 градусов тепла, со среды по пятницу — повысится до 25−29 градусов. Температура воздуха ночью — 12−15 градусов тепла.