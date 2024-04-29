До минус 2 опустятся столбики термометров в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, 30 апреля будет облачно с прояснениями, ночью в южных районах дожди, местами — сильные, возможны и грозы, на остальной территории преимущественно без осадков.
Днем во вторник локально небольшие дожди, на крайнем юге — умеренные.
Ветер восточный с переходом на северо-западный, его скорость 5−10 метров в секунду, отдельные порывы до 13 м/с.
Температура воздуха предстоящей ночью от минус 2 до плюс 3, на юге — до плюс 7, завтра днем плюс 8−13 градусов.
В Челябинске 30 апреля ночью плюс 1−3, днем — плюс 10−12, преимущественно без осадков.