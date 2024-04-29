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До минус 2 опустятся столбики термометров в Челябинской области

Порывы ветра локально будут достигать 13 м/с, сильные и умеренные дожди прогнозируются в южной половине.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 82% 760 мм рт. ст. +18°

До минус 2 опустятся столбики термометров в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, 30 апреля будет облачно с прояснениями, ночью в южных районах дожди, местами — сильные, возможны и грозы, на остальной территории преимущественно без осадков.

Днем во вторник локально небольшие дожди, на крайнем юге — умеренные.

Ветер восточный с переходом на северо-западный, его скорость 5−10 метров в секунду, отдельные порывы до 13 м/с.

Температура воздуха предстоящей ночью от минус 2 до плюс 3, на юге — до плюс 7, завтра днем плюс 8−13 градусов.

В Челябинске 30 апреля ночью плюс 1−3, днем — плюс 10−12, преимущественно без осадков.