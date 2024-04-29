В Екатеринбурге планируют снимать фильм о Шигирском идоле

В Екатеринбурге планируют снять художественный фильм про Шигирский идол — самую древнюю в мире сохранившуюся деревянную скульптуру. Сценарий кинокартины уже готов. Если проект профинансируют, съемки начнутся уже этим летом, сообщил ТАСС директор продюсерского центра «Лад» Евгений Горенбург.
— На сегодняшний день закончен сценарий, отправлена заявка на получение первых средств, — отметил Евгений Горенбург, пишет ТАСС.
По его словам, кастинг планируется провести не только в Екатеринбурге, но и в Казахстане. Для роли нужна девочка вогульской внешности, а в Казахстане хорошо развит детский кинематограф, объясняет Евгений Горенбург.
Большой Шигирский идол — древнейшая в мире сохранившаяся скульптура из дерева. Ее возраст, по последним оценкам ученых, достигает 12 тысяч лет, ранее ученые считали, что Шигирскому идолу около 11-ти тысяч лет.
Скульптура была найдена 130 лет назад в окрестностях города Невьянск. Сейчас идол хранится в Свердловском краеведческом музее в Екатеринбурге.