Свердловский контрактник погиб в бою за Авдеевку

Об этом сообщил глава Березовского ГО Евгений Писцов.
Алексей заключил воинский контракт в ноябре 2023 года. Дома у него остались жена, 10-летняя дочка, а также взрослый сын от первого брака.
Вдова военнослужащего рассказала, что он выходил с ней на связь перед боем.
«Это было его первое задание. До этого он был в учебке. Он сказал: “Девчонки, живите дружно. Если что, я буду сверху на вас смотреть”, — рассказала порталу E1.ru вдова погибшего.
Алексей родился в Ключевске в 1975 году. Окончил поселковую школу № 11, в училище № 67 получил профессию каменщика-монтажника-сварщика первого разряда. Срочную службу проходил в строительных войсках.
Простятся с Алексеем во вторник, 30 апреля, в поселке Ключевск. Траурный митинг и отпевание пройдет в 10:30 на Обелиске в память о жителях Ключевска, погибших в годы ВОВ. Похоронят бойца на поселковом кладбище.
Как сообщалось ранее, в Ревде простились с Феликсом Курбановым, погибшим в зоне спецоперации.