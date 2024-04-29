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До +25°С ожидается в Беларуси 30 апреля

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 25 градусов и без осадков ожидается в Беларуси 30 апреля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 77% 759 мм рт. ст. +18°
Источник: РИА "Новости"

Во вторник будет переменная облачность. Ветер южный ночью слабый, днем 4−9 м/с.

Температура воздуха ночью будет от плюс 3 градусов по востоку до плюс 14 по западу. Днем воздух прогреется до 19−25 градусов.