До +25°С ожидается в Беларуси 30 апреля

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 25 градусов и без осадков ожидается в Беларуси 30 апреля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

