Умер известный ученый Жайлаубай Кыдырбаев

27 апреля на 77-м году ушел из жизни выдающийся ученый, профессор Жайлаубай Кыдырбаев, сообщается на сайте института. Жайлаубай Кыдырбаевич проработал в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности почти 30 лет, из них более 15 лет заведовал лабораторией профилактики инфекционных болезней и внес огромный вклад в развитие вирусологии, эпизоотологии, патологической анатомии и организации производства вакцинных препаратов против опасных вирусных болезней животных и человека.