Жителям Татарстана назвали топ мест «автоподставщиков»

«Очень часто подставщики работают вдвоем — водитель и пассажир, вдвоем проще давить психологически. Чаще всего они действуют в местах, где невысокий скоростной режим, чтобы не попасть в серьезное ДТП на трассе, и все по тем же схемам, подставившись под удар. А после ДТП начнут говорить о малом количестве времени и просьбе рассчитаться на месте», — цитирует спикера газета «Челнинские известия».