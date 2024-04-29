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Жителям Татарстана назвали топ мест «автоподставщиков»

Жителям Татарстана рассказали о схемах автоподстав и как их избежать. Напомним, под автоподставами понимают случаи, когда мошенники подставляют на дороге водителей в расчете получить с них компенсацию.

Часто такие аферисты специально бегут под удар, а после угрожают и требуют денег. Как рассказал автоперекуп Ренат Закиев, обманщики в основном используют старые схемы развода на трассах.

«Очень часто подставщики работают вдвоем — водитель и пассажир, вдвоем проще давить психологически. Чаще всего они действуют в местах, где невысокий скоростной режим, чтобы не попасть в серьезное ДТП на трассе, и все по тем же схемам, подставившись под удар. А после ДТП начнут говорить о малом количестве времени и просьбе рассчитаться на месте», — цитирует спикера газета «Челнинские известия».

Инструктор по вождению Оксана Скрыпникова, в свою очередь, назвала распространенным местом для подстав — кольца. По ее словам, там большинство водителей нарушают ПДД. Самое распространенное ДТП: один едет по прямой по кольцу по правой полосе, а другой съезжает с левой, или со средней — что является нарушением правил.

Эксперты напомнили, чтобы не стать жертвой таких автомошенников необходимо иметь страховой полис ОСАГО, чтобы не платить за ремонт чужого автомобиля, один раз в пять лет просматривать изменения в ПДД, ездить по правилам дорожного движения и не реагировать на моргание фар и гудки сзади, особенно если вы двигаетесь на максимально разрешенной скорости.

ГИБДД