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Сергей Собянин рассказал о масштабной модернизации московских театров

Сейчас идут работы в Центре театра и кино на Поварской, недавно отреставрировали Театр эстрады, отремонтировали театры «Практика» и «Шалом», Театр имени А. С. Пушкина и другие.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

За последние 10 лет в Москве отремонтировали, отреставрировали и реконструировали больше 40 театров. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

«Сейчас работы идут в Центре театра и кино на Поварской и в “Хоре солистов”. В здании на Поварской оборудуют большую сцену со зрительным залом почти на 600 мест, малую сцену, ресторан и кинозал. Мастера возрождают исторические детали уникального здания, в том числе выход на улицу по западному фасаду», — написал Мэр Москвы.

Открытие центра запланировано в этом году.

Кроме того, недавно отреставрировали Театр эстрады, отремонтировали театры «Практика» и «Шалом», Театр имени А. С. Пушкина и другие.

«В столичных театрах сегодня используются современные технологии, например, проекторы, мультимедийные экраны, студии звукозаписи, которые помогают создавать яркие спектакли», — добавил Сергей Собянин.

Собянин Сергей
театр