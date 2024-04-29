Сергей Собянин рассказал о масштабной модернизации московских театров

«Сейчас работы идут в Центре театра и кино на Поварской и в “Хоре солистов”. В здании на Поварской оборудуют большую сцену со зрительным залом почти на 600 мест, малую сцену, ресторан и кинозал. Мастера возрождают исторические детали уникального здания, в том числе выход на улицу по западному фасаду», — написал Мэр Москвы.