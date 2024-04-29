Открыты прямые перелеты по маршруту Калининград-Пермь

Улететь в самый западный город России пермяки смогут по понедельникам и четвергам, в 6.45. Первый рейс — 2 мая. А накануне, 1 мая состоится первый вылет из Калининграда в Пермь. Рейсы будут проходить по средам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа 45 минут.