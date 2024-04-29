Открыты прямые перелеты по маршруту Калининград-Пермь

С 1 мая авиакомпания Nordwind начинает прямые перелеты по маршрутам Пермь — Калининград и Калининград — Пермь.
— Полеты будут выполняться на комфортабельных ВС Боинг 737−800 с компоновкой 189 пассажирских мест, — сообщается на сайте авиакомпании.
Улететь в самый западный город России пермяки смогут по понедельникам и четвергам, в 6.45. Первый рейс — 2 мая. А накануне, 1 мая состоится первый вылет из Калининграда в Пермь. Рейсы будут проходить по средам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа 45 минут.
По этому расписанию самолеты Nordwind будут летать с мая до конца сентября.
Самый дешевый на данный момент билет до Калининграда стоит 9341 рубль. За эту цену можно улететь 6 мая. В разгар лета стоимость билетов будет значительно дороже. В июле и августе самые дешевые билеты — свыше 13 тысяч рублей.