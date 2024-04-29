Новокузнецк стал лидером по смертности в Кемеровской области

В первом квартале 2024 года в Кемеровской области зарегистрировано 9 708 случаев смерти, что на 384 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставил региональный ЗАГС. Самым высоким уровнем смертности за указанный период отметился Новокузнецк, где скончались 2 113 человек. Это на 115 случаев смерти больше, чем в январе-марте 2023 года. За ним следуют Кемерово с 1 975 умершими и Прокопьевск, где зафиксировано 857 случаев смерти. Белово и Ленинск-Кузнецкий также вошли в первую пятерку по количеству умерших. В Белово умерло 596 человек, в Ленинск-Кузнецком число умерших составило 510 человек. В то же время, в поселках Краснобородский, Тайга и Полысаево зафиксированы самые низкие показатели смертности.