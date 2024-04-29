Падают в мангалы, получают ожоги и давятся шашлыком: Какие травмы получили ростовчане во время отдыха на майских праздниках

Кстати, беда может прийти не только во время приготовления шашлыка, но даже во время самой трапезы. Не даром с детства говорят: «Когда я ем — я глух и нем». Вот только не все охотно придерживаются этого золотого правила. И, как итог, рискуют своей жизнью.