Падают в мангалы, получают ожоги и давятся шашлыком: Какие травмы получили ростовчане во время отдыха на майских праздниках

Майские праздники стартовали. А это значит, что сотни ростовчан рванут отдыхать на природу, прихватив с собой мангалы, мясо, овощи и разные вкусности. Но иногда отдых может испортить несоблюдение простых правил безопасности.
На Дону уже были случаи, когда после жарки шашлыков на природе, земляков приходилось вытаскивать «с того света» и даже пересаживать кожу.
В преддверии шашлычного сезона мы решили вспомнить самые запоминающиеся случаи, чтобы в этом году предостеречь отдыхающих от подобного.
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РОЗЖИГА НА РАЗГОРЯЧЕННЫЕ УГЛИ — НЕЛЬЗЯ!
От несчастного случая во время жарки мяса на мангале не застрахован никто. Так, беда настигла опытного 36-летнего шашлычника. В свой выходной ростовчанин решил приготовить мясо на шампурах в частном доме. Место для жарки было оборудовано по всем требованиям правил безопасности. Поэтому даже не возникло мысли, что что-то может пойти не так.
Когда мужчина разжег угли, ему вдруг показалось, что они как-то слабо горят. Поэтому решил немного подлить жидкость для розжига. Вот только забыл, что по правилам безопасности ее можно использовать только на холодные угли.
В итоге, когда средство попало на разгоряченную поверхность, все вокруг вспыхнуло. Мужчина рефлекторно отдернул руку, но горящая жидкость пролилась ему ногу и залила резиновый тапок. Родные сразу же вызвали «скорую». В больнице оказалось, что у дончанина пострадала рука и нога. Причем последней досталось больше всего. Врачам пришлось не только удалять омертвевшие участки ткани, но и делать пересадку кожи.
НЕ ЗАБЫВАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ДЕТЬМИ.
Бывает и такое, что страдают не только взрослые, которые контактируют с огнем при жарке мяса. Зачастую родители маленьких детей теряют бдительность на отдыхе, что приводит к страшным последствиям.
К примеру, в Ростовской области был случай, когда кроха упал в мангал, где в это время жарилось мясо. В итоге, непоседа получил ожоги первой и второй степени, а еще заставил родителей сильно понервничать.
Но эта история, в отличие от ситуации с 36-летнем шашлычником, до операционного стола не дошла. Медики скорой помощи обработали ноги малыша специальными противоожоговыми повязками и дали обезболивающие.
«КОГДА Я ЕМ, Я — ГЛУХ И НЕМ».
Кстати, беда может прийти не только во время приготовления шашлыка, но даже во время самой трапезы. Не даром с детства говорят: «Когда я ем — я глух и нем». Вот только не все охотно придерживаются этого золотого правила. И, как итог, рискуют своей жизнью.
Так было и с 38-летней дончанкой. Во время разговора с друзьями она случайно проглотила большой кусок шашлыка вместе с острой костью. Чудом тот не перекрыла дыхание.
Но на всякий случай дончанка решила запить плохо прожеванный кусок растительным маслом. И поначалу все было хорошо. Но потом у болтливой дамочки резко заболело горло. Женщина и подумать не могла, что это могут быть последствия проглоченной острой косточки. И решила, что простыла. Поэтому пару дней пила противовирусные.
Но за это время шею раздуло, появились проблемы с дыханием. Испугавшись ни на шутку, женщина поехала в больницу. Там выяснилось, что кость от шашлыка застряла под гортанью и пробила пищевод. Чтобы спасти пациентку, врачи при помощи эндоскопа протолкнули кость в желудок, а затем достали ее из кишечника.