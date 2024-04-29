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В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков и сильных дождей

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков и сильных дождей.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 77% 759 мм рт. ст. +18°
Источник: Башинформ

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. По информации регионального МЧС, с 20 часов 29 апреля до 20 часов 30 апреля прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами по республике возможны кратковременные дожди, ночью по юго-востоку сильные. Ветер северный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1,+6°, в северных и горных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2. Днем воздух прогреется до +10,+15°.

Утром и ночью местами на автодорогах ожидается туман, с видимость 500−1000 м.