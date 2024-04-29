В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков и сильных дождей.

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. По информации регионального МЧС, с 20 часов 29 апреля до 20 часов 30 апреля прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами по республике возможны кратковременные дожди, ночью по юго-востоку сильные. Ветер северный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.