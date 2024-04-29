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В каких регионах Казахстана ожидаются заморозки, рассказали синоптики

В ближайшие три дня в Казахстане ожидается понижение температуры, ночью — заморозки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 77% 759 мм рт. ст. +18°

По данным синоптиков, на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается осадочная погода. 1—2 мая на севере, востоке, юго-востоке и в центре страны сильные осадки, в ночные часы не исключен переход дождя в снег. Также возможны грозы, выпадение града на юго-востоке страны.

По республике усилится порывистый ветер, ночью северных, восточных регионах прогнозируется туман. Отрог антициклона из районов Западной России обусловит понижение температуры воздуха в северных, восточных и центральных областях ночью до 0−5 тепла, заморозки 1−6 градусов, днем до 5−13 тепла.

Также холодный фронт постепенно будет смещаться к южным регионам страны, где вызовет понижение температуры воздуха ночью до 2−7 тепла, заморозки 2 градуса, днем до 15−25 тепла.

Ранее метеорологи составили консультативный прогноз погоды на май. Сообщалось, что в некоторых регионах температура воздуха может достигать +40 градусов. «Неустойчивый характер погоды — дождь с грозой и порывистым ветром — вероятны в течение месяца, в отдельные дни — с выпадением града», — сообщали ранее синоптики. Также, в мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1−2 градуса на большей части республики, около нормы — в западных регионах страны.

В начале лета (в июне), по прогнозу синоптиков, средняя за месяц температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1−2° на большей части республики, то есть жарче чем обычно, около нормы — в западной части страны. В июле, в августе в Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, лишь в августе — на юге и юго-востоке страны выше нормы на 1°.