В каких регионах Казахстана ожидаются заморозки, рассказали синоптики

По данным синоптиков, на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается осадочная погода.
По республике усилится порывистый ветер, ночью северных, восточных регионах прогнозируется туман. Отрог антициклона из районов Западной России обусловит понижение температуры воздуха в северных, восточных и центральных областях ночью до 0−5 тепла, заморозки 1−6 градусов, днем до 5−13 тепла.
Также холодный фронт постепенно будет смещаться к южным регионам страны, где вызовет понижение температуры воздуха ночью до 2−7 тепла, заморозки 2 градуса, днем до 15−25 тепла.
Ранее метеорологи составили консультативный прогноз погоды на май. Сообщалось, что в некоторых регионах температура воздуха может достигать +40 градусов. «Неустойчивый характер погоды — дождь с грозой и порывистым ветром — вероятны в течение месяца, в отдельные дни — с выпадением града», — сообщали ранее синоптики. Также, в мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1−2 градуса на большей части республики, около нормы — в западных регионах страны.
В начале лета (в июне), по прогнозу синоптиков, средняя за месяц температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1−2° на большей части республики, то есть жарче чем обычно, около нормы — в западной части страны. В июле, в августе в Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, лишь в августе — на юге и юго-востоке страны выше нормы на 1°.