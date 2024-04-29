В каких регионах Казахстана ожидаются заморозки, рассказали синоптики

В начале лета (в июне), по прогнозу синоптиков, средняя за месяц температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1−2° на большей части республики, то есть жарче чем обычно, около нормы — в западной части страны. В июле, в августе в Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, лишь в августе — на юге и юго-востоке страны выше нормы на 1°.