Четыре муниципалитета области завершили отопительный сезон

В Немане отопительный сезон завершен еще 25 апреля, в Балтийском округе отопление отключили вечером 27 апреля, в тот же день холодными стали батареи жителей Гвардейского ГО. С 28 апреля отопительный сезон завершился на территории Багратионовского округа.