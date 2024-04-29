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В Ташкенте откроют «Дом матери» по образцу Казахстана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Социальный центр «Дом матери» поможет женщинам, оказавшимся в трудных ситуациях, предоставив им возможность самостоятельно воспитывать своих детей.

Центр будет создан по инициативе Национального агентства социальной защиты в сотрудничестве с общественным фондом «Ана Yйі» Казахстана. Стороны подписали меморандум.

Первый «Дом матери» появится в Ташкенте, он будет рассчитан на 8−10 женщин с маленькими детьми. На втором этапе в зависимости от потребностей планируется расширить проект по всей стране.

«Здесь женщинам будет оказываться духовная, психологическая и материальная поддержка. Им предоставят все необходимое, в частности, жилье, питание, одежду, а также медицинскую помощь», — говорится в сообщении агентства.

В дальнейшем при этих домах планируется открыть швейные мастерские и обучать женщин различным профессий. Это поможет им найти работу и начать зарабатывать деньги для обеспечения себя и своих детей.