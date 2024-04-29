Порван снаружи, но цел внутри. Петербуржцы получают свой багаж из Дубая, задержавшийся из-за ливней

На крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов Дубай 16—17 апреля обрушились сильнейшие ливни, которые в том числе парализовали работу местного аэропорта. Путешественникам, чьи вылеты были назначены в эти даты, пришлось задержаться в стране, тратя дополнительно деньги на проживание и питание. Из-за непогоды и задержки рейсов, в аэропорту произошла неразбериха с багажом, в результате которой некоторые туристы сначала покинули Дубай налегке. Багаж «догнал» их спустя несколько дней.