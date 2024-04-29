Зою Зелинскую похоронят на Троекуровском кладбище

«В семь утра ушла из жизни. Инсульт, реанимация в ЦКБ. Не смогли ее спасти. 94 года маме исполнилось в декабре. Прощание будет в Театре сатиры, похороны будут на Троекуровском кладбище. Отпевание будет в переделкинской церкви. Это все будет 1 мая», — сказал собеседник агентства.