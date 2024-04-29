Зою Зелинскую похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Прощание с народной артисткой РСФСР, актрисой театра и кино Зоей Зелинской состоится 1 мая. Об этом ТАСС сообщил ее сын Сергей Леднев.
«В семь утра ушла из жизни. Инсульт, реанимация в ЦКБ. Не смогли ее спасти. 94 года маме исполнилось в декабре. Прощание будет в Театре сатиры, похороны будут на Троекуровском кладбище. Отпевание будет в переделкинской церкви. Это все будет 1 мая», — сказал собеседник агентства.
Зоя Зелинская служила в Театре сатиры 70 лет — с 1954 года. Она, в частности, играла в спектаклях «Грустно, но смешно», «Как пришить старушку», «Клоп», «Баня», «Мистерия-буфф», «Дамоклов меч», «А был ли Иван Иванович?», «Трехгрошовая опера», «Где мы?!…» и других постановках.
Зелинская сыграла роль пани Терезы в передаче «Кабачок 13 стульев». Среди фильмов с ее участием — «Карнавальная ночь», «Плащаница Александра Невского», «Предсказание», «На углу у Патриарших», «Под небом Вероны».