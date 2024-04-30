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Прием пациентов в обновленной поликлинике начнется в Тулуне 15 мая

В Тулунской поликлиники провели капремонт по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Тулуне в микрорайоне Угольщиков готовится принимать пациентов с 15 мая поликлиника городской больницы. В ней провели капремонт по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проверил выполненные ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской области.

— Визуально могу отметить, что условия предоставления медицинской помощи в обновленной поликлинике, конечно, изменятся. Учреждение стало намного комфортнее и это, думаю, оценят и сотрудники, и пациенты, — поделился глава региона Игорь Кобзев.

Губернатор отметил, что теперь важно решить кадровый вопрос. Создание комфортных условий труда, меры социальной поддержки и современное оборудование должны помочь в привлечении специалистов. На капремонт Тулунской поликлиники в микрорайоне Угольщиков выделили из федерального и областного бюджетов 88 млн рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава региона Игорь Кобзев проводит майские выходные в рабочей поездке по Тулуну и Нижнеудинскому району. Губернатор планирует встретиться с местными жителями и обсудить, волнующие их вопросы.

медицина