Прием пациентов в обновленной поликлинике начнется в Тулуне 15 мая

В Тулуне в микрорайоне Угольщиков готовится принимать пациентов с 15 мая поликлиника городской больницы. В ней провели капремонт по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проверил выполненные ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской области.
— Визуально могу отметить, что условия предоставления медицинской помощи в обновленной поликлинике, конечно, изменятся. Учреждение стало намного комфортнее и это, думаю, оценят и сотрудники, и пациенты, — поделился глава региона Игорь Кобзев.
Губернатор отметил, что теперь важно решить кадровый вопрос. Создание комфортных условий труда, меры социальной поддержки и современное оборудование должны помочь в привлечении специалистов. На капремонт Тулунской поликлиники в микрорайоне Угольщиков выделили из федерального и областного бюджетов 88 млн рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава региона Игорь Кобзев проводит майские выходные в рабочей поездке по Тулуну и Нижнеудинскому району. Губернатор планирует встретиться с местными жителями и обсудить, волнующие их вопросы.