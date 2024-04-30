Прием пациентов в обновленной поликлинике начнется в Тулуне 15 мая

В Тулуне в микрорайоне Угольщиков готовится принимать пациентов с 15 мая поликлиника городской больницы. В ней провели капремонт по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проверил выполненные ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской области.