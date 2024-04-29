Экс-генпрокурор сомневается в объективности расследования по Катыни

По его словам, польские правоохранительные органы обратились к РФ с просьбой поучаствовать в расследовании. «Мы, изучив этот вопрос, ответили, что не против совместного расследования. Но при одном условии: параллельно мы будем работать и по делу о геноциде в 1920 году 60 тыс., если не больше, российских красноармейцев, попавших в плен на территории Польши. Они были, по сути, убиты. Они даже содержались не в помещениях, а в каких-то там сараях. И очень быстро эти десятки тысяч людей погибли, умерли от болезней, недоедания и так далее. Это — факт реального геноцида, и в количественном отношении не сравнишься с катынскими», — сказал Скуратов. Он отметил, что изложил эту позицию польской стороне, те взяли паузу и замолчали.