Экс-генпрокурор сомневается в объективности расследования по Катыни

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Расследование в РФ «катынского дела», приведшее к признанию вины НКВД в расстреле в 1940 году польских офицеров и солдат, вряд ли было объективным, заявил в интервью Аналитическому центру ТАСС бывший генпрокурор РФ Юрий Скуратов.
«При мне “катынское дело” не расследовалось. Первоначально были заявления [Михаила] Горбачева, который передал полякам копии каких-то политических документов. Затем в 1993 году было заявление [Бориса] Ельцина. А я возглавил Генпрокуратуру 24 октября 1995 года», — сказал экс-генпрокурор.
По его словам, польские правоохранительные органы обратились к РФ с просьбой поучаствовать в расследовании. «Мы, изучив этот вопрос, ответили, что не против совместного расследования. Но при одном условии: параллельно мы будем работать и по делу о геноциде в 1920 году 60 тыс., если не больше, российских красноармейцев, попавших в плен на территории Польши. Они были, по сути, убиты. Они даже содержались не в помещениях, а в каких-то там сараях. И очень быстро эти десятки тысяч людей погибли, умерли от болезней, недоедания и так далее. Это — факт реального геноцида, и в количественном отношении не сравнишься с катынскими», — сказал Скуратов. Он отметил, что изложил эту позицию польской стороне, те взяли паузу и замолчали.
«Не знаю, что послужило толчком к новому расследованию после моего ухода (с поста генпрокурора в 2000 году). Но у меня есть большие сомнения, что это расследование носило объективный характер. Было наверняка какое-то политическое решение. Ведь мы по-прежнему были полны желания понравиться Западу, и в эту топку немало подбрасывали, так сказать, разного рода уступок с нашей стороны», — заключил экс-генпрокурор.
В ноябре 2010 года Госдума приняла заявление «О Катынской трагедии и ее жертвах». Депутаты признали эту страницу истории «преступлением сталинского режима».
В Катыни погибли несколько тысяч депортированных из Польши военнослужащих. В 2010 году российские власти обнародовали копии секретных документов по Катыни, а также передали Польше материалы уголовного дела по этому вопросу.