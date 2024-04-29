Улицы Екатеринбурга перекроют в связи с репетицией парада Победы

В тёмное время суток с 20:00 до 04:00, а также с 30 апреля по 1 мая и с 4 по 5 мая будет перекрыт проезд по проспекту Ленина, улицам 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачёва, Пушкина, Вайнера, Репина, Татищева, Урицкого, а также Володарского.