Улицы Екатеринбурга перекроют в связи с репетицией парада Победы

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В тёмное время суток с 20:00 до 04:00, а также с 30 апреля по 1 мая и с 4 по 5 мая будет перекрыт проезд по проспекту Ленина, улицам 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачёва, Пушкина, Вайнера, Репина, Татищева, Урицкого, а также Володарского.
С 19:00 30 апреля и 4 мая будет ограничено движение на следующих улицах: Окраинная, Палисадная, Зенитчиков, Патриса Лумумбы, Московская. По данным улицам будет передвигаться военная техника к месту репетиций.
Как сообщалось ранее, проезд по улице Степана Разина в Екатеринбурге перекроют на три месяца.