Штормовой ветер накроет Крым

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 апреля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17−22 м/с», — сказано в сообщении.
Спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Не исключаются и нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта, особенно на участках горных перевалов.
«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи», — подчеркнули в ведомстве.
Жителей и гостей полуострова просят соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горы и лес, отказаться от морских прогулок и рыбалки в водоемах и не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям.
Также не рекомендуется парковать машины рядом с рекламными щитами, слабоукрепленными конструкциями, линиями электропередачи или под деревьями.
Особое внимание при непогоде важно уделить детям и пожилым людям.
Не порадует погода и жителей и гостей Кубани. В Краснодарском крае с вечера 29 апреля и в течение 30 апреля местами ожидаются сильный дождь, ливень с грозой и градом, а также шквалистый ветер с порывами до 23 м/с.
Ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец спрогнозировал на полуострове 1 мая ливневые дожди, но к Пасхе установится солнечная и теплая погода.