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Штормовой ветер накроет Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Во вторник на Крым обрушится штормовой ветер до 22 метров в секунду. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.

Сейчас в Ричмонде: +30° 3 м/с 46% 759 мм рт. ст. +25°

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 апреля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17−22 м/с», — сказано в сообщении.

Спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Не исключаются и нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта, особенно на участках горных перевалов.

«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи», — подчеркнули в ведомстве.

Жителей и гостей полуострова просят соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горы и лес, отказаться от морских прогулок и рыбалки в водоемах и не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям.

Также не рекомендуется парковать машины рядом с рекламными щитами, слабоукрепленными конструкциями, линиями электропередачи или под деревьями.

Особое внимание при непогоде важно уделить детям и пожилым людям.

Не порадует погода и жителей и гостей Кубани. В Краснодарском крае с вечера 29 апреля и в течение 30 апреля местами ожидаются сильный дождь, ливень с грозой и градом, а также шквалистый ветер с порывами до 23 м/с.

Ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец спрогнозировал на полуострове 1 мая ливневые дожди, но к Пасхе установится солнечная и теплая погода.