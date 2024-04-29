Африканская жара сменится ураганом, залповыми ливнями и градом на Кубани

Африканская жара — все. Теперь официально. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Пыль из Сахары двинулась дальше, а вместе с ней и резкое потепление, которое пришло в регион на прошлой неделе.
Впереди у Кубани — проверка на прочность. Экзаменовать будут ураган, град и залповые ливни. Вместе они накроют регион в ближайшие часы. В крае уже действует штормовое предупреждение. Оно сохранится до вторника, 30 апреля, включительно.
Порывы ветра на Кубани будут достигать 23 м/с. Бонусом зарядит залповые ливень с грозой и градом. При этом в регионе сохранится летняя погода. Да, африканская жара двинет дальше — на Север, но стабильные плюс 18−20 градусов в крае сохранятся. Это на 3−5 значений выше климатической нормы.
Ранее об окончании погодной аномалии рассказал ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, погоду в регионе формирует малоактивный циклон, его эпицентр — между Черным и Каспийским морями. Именно он — причина непогода, который обрушится на Кубань в ближайшие часы.