Африканская жара сменится ураганом, залповыми ливнями и градом на Кубани

Порывы ветра на Кубани будут достигать 23 м/с. Бонусом зарядит залповые ливень с грозой и градом. При этом в регионе сохранится летняя погода. Да, африканская жара двинет дальше — на Север, но стабильные плюс 18−20 градусов в крае сохранятся. Это на 3−5 значений выше климатической нормы.