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Африканская жара сменится ураганом, залповыми ливнями и градом на Кубани

Залповые ливни с градом ожидаются в Краснодарском крае.

Сейчас в Ричмонде: +30° 3 м/с 46% 759 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

Африканская жара — все. Теперь официально. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Пыль из Сахары двинулась дальше, а вместе с ней и резкое потепление, которое пришло в регион на прошлой неделе.

Впереди у Кубани — проверка на прочность. Экзаменовать будут ураган, град и залповые ливни. Вместе они накроют регион в ближайшие часы. В крае уже действует штормовое предупреждение. Оно сохранится до вторника, 30 апреля, включительно.

Порывы ветра на Кубани будут достигать 23 м/с. Бонусом зарядит залповые ливень с грозой и градом. При этом в регионе сохранится летняя погода. Да, африканская жара двинет дальше — на Север, но стабильные плюс 18−20 градусов в крае сохранятся. Это на 3−5 значений выше климатической нормы.

Ранее об окончании погодной аномалии рассказал ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, погоду в регионе формирует малоактивный циклон, его эпицентр — между Черным и Каспийским морями. Именно он — причина непогода, который обрушится на Кубань в ближайшие часы.