Был значимой фигурой в футболе: умер бывший тренер крымской «Таврии»

«В футболе это очень значимая фигура. Был лично с ним знаком и знаю, насколько этот человек был амбициозным и требовательным, в чем-то, наверное, даже чересчур. Команды, в которых он работал, всегда добивались хороших результатов».
Он добавил, что «Таврия», когда ее тренировал Фоменко, «довольно хорошо выступала в чемпионате», добилась хороших результатов на Еврокубках, что заслуживает особого уважения.
Президент КФС Сергей Бородкин также отметил роль Михаила Фоменко в развитии крымского футбола.
«Он был тренером “Таврии”. И очень много сделал для этой команды и для крымского футбола в целом. Это действительно знаковая фигура в становлении нашей футбольной команды», — сказал Бородкин в комментарии РИА Новости Крым.
Михаил Фоменко — советский и украинский футболист и тренер. В 1975 году стал мастером спорта СССР международного класса, в затем и заслуженным мастером спорта СССР.
Со сборной СССР Фоменко стал серебряным призером Евро-1972 и бронзовым призером Олимпийских игр 1976 года. В чемпионате Украины был тренером «Динамо», с которым выиграл чемпионский титул в 1993 году, «Борисфен», «Металлист», «ЦСКА», «Металлург» и «Таврию».
С 2012 по 2016 год возглавлял украинскую сборную, которую вывел на Евро-2016.
Крымскую «Таврию» он тренировал два года — с 2006 по 2008-й.