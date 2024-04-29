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Был значимой фигурой в футболе: умер бывший тренер крымской «Таврии»

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Мастер спорта СССР международного класса Михаил Фоменко скончался на 76-ом году жизни. Он был тренером крымского футбольного клуба «Таврия», благодаря его требовательности и амбициям крымские футболисты добивались хороших результатов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал гендиректор ФК «Таврия» (Симферополь) Александр Гайдаш.

Источник: РИА "Новости"

«В футболе это очень значимая фигура. Был лично с ним знаком и знаю, насколько этот человек был амбициозным и требовательным, в чем-то, наверное, даже чересчур. Команды, в которых он работал, всегда добивались хороших результатов».

сказал Гайдаш

Он добавил, что «Таврия», когда ее тренировал Фоменко, «довольно хорошо выступала в чемпионате», добилась хороших результатов на Еврокубках, что заслуживает особого уважения.

Президент КФС Сергей Бородкин также отметил роль Михаила Фоменко в развитии крымского футбола.

«Он был тренером “Таврии”. И очень много сделал для этой команды и для крымского футбола в целом. Это действительно знаковая фигура в становлении нашей футбольной команды», — сказал Бородкин в комментарии РИА Новости Крым.

Михаил Фоменко — советский и украинский футболист и тренер. В 1975 году стал мастером спорта СССР международного класса, в затем и заслуженным мастером спорта СССР.

В юношестве Фоменко в составе сумского «Спартака», а также луганской «Зари» и киевского «Динамо» выступал в качестве игрока. С киевлянами трижды был чемпионом СССР, завоевывал Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА.

Со сборной СССР Фоменко стал серебряным призером Евро-1972 и бронзовым призером Олимпийских игр 1976 года. В чемпионате Украины был тренером «Динамо», с которым выиграл чемпионский титул в 1993 году, «Борисфен», «Металлист», «ЦСКА», «Металлург» и «Таврию».

С 2012 по 2016 год возглавлял украинскую сборную, которую вывел на Евро-2016.

Крымскую «Таврию» он тренировал два года — с 2006 по 2008-й.