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В МЧС волгоградцев предупреждают о надвигающихся грозах с ливнями и градом

Синоптики прогнозируют в регионе неблагоприятные погодные условия.

Сейчас в Ричмонде: +30° 3 м/с 46% 759 мм рт. ст. +25°
Источник: Волгоградская правда

По данным специалистов, со второй половины 29 апреля и весь день 30 апреля в отдельных районах Волгоградской области ожидаются ливни с грозой, градом и ветром до 20−25 м/с.

В МЧС предупреждают, что из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередачи, кровель и рекламных конструкций, рост риска травмирования людей.

Жителей региона призывают для безопасности в непогоду закрыть окна. По возможности автомобили парковать в гараже или вдали от деревьев. На улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие строения.

Автомобилистов просят соблюдать ПДД, скоростной режим и достаточную дистанцию от других транспортных средств.