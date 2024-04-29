В МЧС волгоградцев предупреждают о надвигающихся грозах с ливнями и градом

По данным специалистов, со второй половины 29 апреля и весь день 30 апреля в отдельных районах Волгоградской области ожидаются ливни с грозой, градом и ветром до 20−25 м/с.
В МЧС предупреждают, что из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередачи, кровель и рекламных конструкций, рост риска травмирования людей.
Жителей региона призывают для безопасности в непогоду закрыть окна. По возможности автомобили парковать в гараже или вдали от деревьев. На улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие строения.
Автомобилистов просят соблюдать ПДД, скоростной режим и достаточную дистанцию от других транспортных средств.