У актера Кологривого обнаружили миллионный долг перед налоговой

Уточняется, что Кологривый уже получил уведомление из Федеральной налоговой службы (ФНС) с просьбой погасить долг. Если же актер не сделает этого, его банковский счет будет арестован. Также ему могут начислить дополнительный штраф в размере 20 процентов от суммы налога и он не сможет выехать заграницу.