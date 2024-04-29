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У актера Кологривого обнаружили миллионный долг перед налоговой

У актера Никиты Кологривого обнаружили около 1,4 миллиона рублей долга перед российской налоговой. Об этом сообщил Shot в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что Кологривый уже получил уведомление из Федеральной налоговой службы (ФНС) с просьбой погасить долг. Если же актер не сделает этого, его банковский счет будет арестован. Также ему могут начислить дополнительный штраф в размере 20 процентов от суммы налога и он не сможет выехать заграницу.

По информации в канале, Кологривый признался, что он не умеет обращаться с деньгами. Он сказал, что денег у него никогда не было и что он не умеет откладывать средства.

Ранее сообщалось, что актер в интервью журналистке Лауре Джугелии на YouTube пожаловался на проблемы с карьерой из-за своей откровенности.

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