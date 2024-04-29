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Почти тысяча жителей Башкирии решили поменять свои имена с начала 2024 года

Известно, как часто жители Башкирии решаются на смену имени.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии стали чаще менять имена. Об этом свидетельствуют данные Госкомитета РБ по делам юстиции.

Так, с начала 2024 года на смену имени решились 968 человек. Это на 23,6% больше, чем было за аналогичный период прошлого года. Каждый второй с новым именем живет в Уфе. В столице Башкирии 438 человек обратились в ЗАГСы с просьбой поменять им данные в документах.

В городах республики чаще всего имя меняли в Стерлитамаке (70), Салавате (27) и Туймазах (27), передает UfaTime.ru со ссылкой на ведомство.