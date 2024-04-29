Почти тысяча жителей Башкирии решили поменять свои имена с начала 2024 года

В Башкирии стали чаще менять имена. Об этом свидетельствуют данные Госкомитета РБ по делам юстиции.
Так, с начала 2024 года на смену имени решились 968 человек. Это на 23,6% больше, чем было за аналогичный период прошлого года. Каждый второй с новым именем живет в Уфе. В столице Башкирии 438 человек обратились в ЗАГСы с просьбой поменять им данные в документах.
В городах республики чаще всего имя меняли в Стерлитамаке (70), Салавате (27) и Туймазах (27), передает UfaTime.ru со ссылкой на ведомство.