В Петербурге открыли SUP-сезон. Лучшие кадры

Напомним, что международный фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP» в 2024 году в Петербурге пройдет 3 августа. Традиционно на старт участники выходят в самых разнообразных костюмах, украшают свои доски, превращая его в настоящий карнавал. Как это было в прошлом году, смотрите здесь.