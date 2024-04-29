Кайрата Нуртаса снова привлекли к административной ответственности

В конце марта 2023 года сообщалось, что любимец казахстанцев прокатился по центральной площади в Талдыкоргане. Причем нарушение ПДД Кайрат Нуртас на видео снял сам. В полиции тогда отметили, что «в ходе розыскных мероприятий 45-летний водитель автомашины был задержан на территории Алматы и привлечен к административной ответственности по ст. 601 (“Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками”) КоАП РК». Позже сообщалось о другом нарушении. 28 августа 2023 года машина Кайрата Нуртаса грубо нарушила Правила дорожного движения в Кордайском районе Жамбылской области.