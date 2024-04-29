Прогноз погоды в Воронеже на 30 апреля

По прогнозу Воронежского гидрометцентра, регион будет находиться под влиянием антициклона во вторник, 30 апреля. Температура воздуха в ночное время составит +6 … +8 градусов. В светлое время суток будет малооблачно. Термометры покажут +20 … +22 градуса. Осадков не ожидается. Скорость северного ветра будет достигать 8−13 м/сек.
Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра России для Центрального федерального округа, в Воронежской области действует желтый уровень погодной опасности. Местами по региону установился четвертый класс пожарной опасности. Предупреждение будет актуально минимум до 6:00 среды, 1 мая.
Ранее стало известно, что в Воронежской области в первые дни мая ожидается магнитная буря. В такие дни метеозависимые люди могут ощущать головную боль и общее недомогание.