Прогноз погоды в Воронеже на 30 апреля

По прогнозу Воронежского гидрометцентра, регион будет находиться под влиянием антициклона во вторник, 30 апреля. Температура воздуха в ночное время составит +6 … +8 градусов. В светлое время суток будет малооблачно. Термометры покажут +20 … +22 градуса. Осадков не ожидается. Скорость северного ветра будет достигать 8−13 м/сек.