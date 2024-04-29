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Прогноз погоды в Воронеже на 30 апреля

Регион будет находиться под влиянием антициклона.

Сейчас в Ричмонде: +30° 3 м/с 46% 759 мм рт. ст. +25°

По прогнозу Воронежского гидрометцентра, регион будет находиться под влиянием антициклона во вторник, 30 апреля. Температура воздуха в ночное время составит +6 … +8 градусов. В светлое время суток будет малооблачно. Термометры покажут +20 … +22 градуса. Осадков не ожидается. Скорость северного ветра будет достигать 8−13 м/сек.

Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра России для Центрального федерального округа, в Воронежской области действует желтый уровень погодной опасности. Местами по региону установился четвертый класс пожарной опасности. Предупреждение будет актуально минимум до 6:00 среды, 1 мая.

Ранее стало известно, что в Воронежской области в первые дни мая ожидается магнитная буря. В такие дни метеозависимые люди могут ощущать головную боль и общее недомогание.