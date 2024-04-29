В Алматы ограничили проезд по улице Западный Желтоксан

«В начале будет производиться ремонт тротуаров и арычной сети, частичная замена поврежденных бордюров, затем фрезеровка асфальтного покрытия. После укладки трубопровода и нижнего слоя асфальтного покрытия будет произведена укладка асфальтобетона с применением полимера на всю ширину дороги», — сообщили в акимате. Полностью движение будет восстановлено к 1 июня.

«Стоит отметить, что проходящий под названным участком трубопровод, рассчитанный по нормативам на 25 лет службы, эксплуатируется уже более 32 лет — с 1992 года. Мониторинг показал, что за последние пять лет здесь зарегистрировано 17 повреждений», — пояснили в администрации города.