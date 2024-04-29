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В Воронеже водоканал трое суток не может заткнуть фонтан в Политехническом переулке

Уже трое суток во дворе дома № 3 из-под земли бьет фонтан.

Источник: МК.RU Воронеж

В Воронеже в Политехническом переулке произошло ЧП. Об этом сообщила постоянная читательница «МК в Воронеже» и поделилась видео коммунального коллапса.

Уже трое суток во дворе дома № 3 из-под земли бьет фонтан. Жильцы многоэтажки предполагают, что произошел прорыв трубы. И опасаются, что вода зальёт подвалы, которые только недавно высушили. А значит вернётся смрад от канализации.

Устранять аварию воронежский водоканал судя по всему не собирается.

«Куда мы только не обращались за эти дни! И в аварийку, и в РВК, и в нашу УК, и даже в ГЖИ — реакции ноль», — сетует жительница многоэтажки.

К сожалению, в Воронеже такие явления не редкость. Местные СМИ регулярно публикуют фото «гейзеров» и «фонтанов», бьющих посреди дворов.

ЖКХ