На 200 тыс. увеличилось количество читающих школьников в Казахстане

«С 2023 года по поручению главы государства в стране реализуется проект “Детская библиотека”. На 200 тыс. увеличилось количество читающих школьников», — сказано в сообщении в понедельник.
Также сообщили, что «Цифровая библиотека» для школьников станет доступной в новом учебном году.
«На 4,8 млн экземпляров книг пополнился фонд школьных библиотек, составив к концу года свыше 137 млн книг. Республиканской научно-педагогической библиотекой сформирован список художественной литературы из 1770 произведений, рекомендованных к прочтению», — говорится в сообщении.
Министр просвещения Гани Бейсембаев отметил, что теперь отечественные произведения доступны на сайтах школ, а юные авторы могут зарегистрироваться и также публиковать свои художественные и научные труды.