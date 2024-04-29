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На 200 тыс. увеличилось количество читающих школьников в Казахстане

Астана. 29 апреля. КазТАГ — На 200 тыс. увеличилось количество читающих школьников в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства просвещения.

«С 2023 года по поручению главы государства в стране реализуется проект “Детская библиотека”. На 200 тыс. увеличилось количество читающих школьников», — сказано в сообщении в понедельник.

Также сообщили, что «Цифровая библиотека» для школьников станет доступной в новом учебном году.

«На 4,8 млн экземпляров книг пополнился фонд школьных библиотек, составив к концу года свыше 137 млн книг. Республиканской научно-педагогической библиотекой сформирован список художественной литературы из 1770 произведений, рекомендованных к прочтению», — говорится в сообщении.

Министр просвещения Гани Бейсембаев отметил, что теперь отечественные произведения доступны на сайтах школ, а юные авторы могут зарегистрироваться и также публиковать свои художественные и научные труды.

образование