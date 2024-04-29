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Глеб Никитин рекомендовал посетить локации фестиваля Intervals

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Главный российский фестиваль света Intervals проходит в Нижнем Новгороде.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году задействовано 17 локаций.

«Времени обойти все — достаточно, до 1 мая, — отметил глава региона. — 3D-мэппинги на фасадах зданий, световые, лазерные и интерактивные инсталляции представляют медиахудожники и студии из России, Кореи, Испании, Франции, Турции и Азербайджана».

Никитин считает, что Intervals — пожалуй, самое яркое российское событие и важная дата в календаре «Культурной столицы года».

«Обязательно стоит увидеть своими глазами», — призвал он.

Как сообщалось ранее, уникальные проекты доступны нижегородцам в рамках фестиваля Intervals.

выставки и музеи