Глеб Никитин рекомендовал посетить локации фестиваля Intervals

Главный российский фестиваль света Intervals проходит в Нижнем Новгороде.
Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году задействовано 17 локаций.
«Времени обойти все — достаточно, до 1 мая, — отметил глава региона. — 3D-мэппинги на фасадах зданий, световые, лазерные и интерактивные инсталляции представляют медиахудожники и студии из России, Кореи, Испании, Франции, Турции и Азербайджана».
Никитин считает, что Intervals — пожалуй, самое яркое российское событие и важная дата в календаре «Культурной столицы года».
«Обязательно стоит увидеть своими глазами», — призвал он.
Как сообщалось ранее, уникальные проекты доступны нижегородцам в рамках фестиваля Intervals.