Глеб Никитин рекомендовал посетить локации фестиваля Intervals

«Времени обойти все — достаточно, до 1 мая, — отметил глава региона. — 3D-мэппинги на фасадах зданий, световые, лазерные и интерактивные инсталляции представляют медиахудожники и студии из России, Кореи, Испании, Франции, Турции и Азербайджана».