Как в Симферополе борются с нашествием клещей

Он отметил, что обработка ведется двумя способами: химическим и биологическим. Первый подходит только для ночного использования, а второй допустимо применять и в дневное время суток. Единственное, что может полностью приостановить работу — дожди: «работы проводятся только в сухое время», сказал Лисечко.