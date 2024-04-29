9 Мая в Перми на набережной состоится концерт под открытым небом

Исторический парк «Россия — Моя история» (ул. Монастырская, 2, Речной вокзал) подготовил для пермяков праздничную программу в честь Дня Победы: бесплатная экскурсия, концерт под открытым небом и другие сюрпризы.
В 14 часов на набережной у Речного вокзала начнется выступление вокального проекта «РОССО». Горожане, пришедшие 9 мая на берег Камы, услышат советские песни военных лет, хиты из репертуаров Леонида Утёсова, Александра Розенбаума, «Любэ», и другие популярные композиции. Вход свободный.
После концерта в самом здании музея состоится бесплатная экскурсия по новой выставке «Молотов. Пространство для жизни» (6+). Она посвящена тому, каким был тыловой Молотов в годы Великой Отечественной войны, как выглядели знаковые здания города, что в них располагалось, как работал общественный транспорт. Начало экскурсии в 15 часов.