9 Мая в Перми на набережной состоится концерт под открытым небом

После концерта в самом здании музея состоится бесплатная экскурсия по новой выставке «Молотов. Пространство для жизни» (6+). Она посвящена тому, каким был тыловой Молотов в годы Великой Отечественной войны, как выглядели знаковые здания города, что в них располагалось, как работал общественный транспорт. Начало экскурсии в 15 часов.