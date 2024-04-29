Александра Пахмутова посетила выставку в Волгограде и сыграла на своем рояле

Как сообщала «Волгоградская правда.ру» ранее, 29 апреля Александра Пахмутова и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетили выставку. Почетную гостью ждал сюрприз: ученица школы при консерватории Марианна Лемешкина исполнила парафраз на тему произведений композитора. За свой рояль, который был предоставлен музею в качестве одного из экспонатов, села и Александра Николаевна — она сыграла «Надежду», одну из наиболее известных мелодий.