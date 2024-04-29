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Александра Пахмутова посетила выставку в Волгограде и сыграла на своем рояле

В музее им. Машкова к юбилею знаменитой уроженки города-героя открыли экспозицию «В песне — жизнь моя!».

Источник: администрация Волгоградской области

Как сообщала «Волгоградская правда.ру» ранее, 29 апреля Александра Пахмутова и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетили выставку. Почетную гостью ждал сюрприз: ученица школы при консерватории Марианна Лемешкина исполнила парафраз на тему произведений композитора. За свой рояль, который был предоставлен музею в качестве одного из экспонатов, села и Александра Николаевна — она сыграла «Надежду», одну из наиболее известных мелодий.

После этого Александра Пахмутова сделала трогательную запись в гостевой книге. Она от всей души поблагодарила земляков за встречу и порадовалась красоте родного города.

«Счастья вам, радости, всего самого лучшего в жизни! Пусть живет вечно и счастливо Волгоград! Спасибо! А. Пахмутова», — этими словами завершается запись.

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