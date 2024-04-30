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Апрель уходит из Крыма с дождями

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму местами ожидаются грозовые ливни и усиление ветра. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +19° 5 м/с 68% 757 мм рт. ст. +19°

«Крым будет находиться под влиянием малоподвижного холодного фронта с волнами. Пройдут кратковременный дождь, ночью и утром местами сильный, гроза. Ветер северо-восточный 8−13 м/с, местами 17−22 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, в горах +8…10, днем +15…20, в горах +8…13», уточнили синоптики.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8−13 м/с, местами 17−22 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +15…17.

В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 10−15 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +18…20.

В Ялте дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит +14…16, днем до +20.

В Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории также гроза. Ночью столбики термометров покажут +13…15, днем потеплеет до +19.