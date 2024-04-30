Что можно и нельзя делать в день Зосимы 30 апреля, который называют Пчельник

Не рекомендуется рассказывать сны. Это грозит тем, что они могут сбыться через 40 дней. При этом, хорошие сны могут быть с негативными последствиями. Запрещено 30 апреля как печь, так и покупать хлеб. Не следует переедать. Кроме того, не стоит надевать новые вещи. Считается, что они быстро придут в негодность.