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Что можно и нельзя делать в день Зосимы 30 апреля, который называют Пчельник

Узнали приметы и запреты на 30 апреля, когда отмечают день Зосимы Пчельника.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 30 апреля вспоминает святого Зосима Соловецкого. В народе отмечают день Зосимы, или день Зосимы Пчельника. Название возникло из-за того, что святой покровительствует пчелам.

Что нельзя делать 30 апреля

Не рекомендуется рассказывать сны. Это грозит тем, что они могут сбыться через 40 дней. При этом, хорошие сны могут быть с негативными последствиями. Запрещено 30 апреля как печь, так и покупать хлеб. Не следует переедать. Кроме того, не стоит надевать новые вещи. Считается, что они быстро придут в негодность.

Что можно делать 30 апреля

День Зосимы Пчельника принято начинать с ложки меда для того, чтобы укрепить здоровье. На столе 30 апреля должны быть хлеб, соль, вода и мед. Предки верили, что это позволит принести в дом достаток и счастье.

Согласно приметам, если солнце восходит через тучи, то ждали дождливого лета. В том случае, если солнце взойдет ясно, то лето окажется сухим. Если 30 апреля идет дождь, то лето выдастся жарким.

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