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«Все под ноль»: большой снос в крупном районе Владивостока беспокоит жителей

Местные жители поделились негодованием в соцсети.

Источник: Freepik

Большой снос в крупном районе Владивостока беспокоит жителей. Кадрами с места событий поделились в тг-канале vtoryakvdk (18+).

Отмечается, что на Второй Речке в районе улицы Русской у домов 11 и 15 городскими службами планируется большой снос незаконно установленных объектов. Однако есть одно «но»:

«..некоторые собственники стали вывозить гаражи сами, но мусор за собой не убирают», рассказали соседи.

Такая обстановка беспокоит людей, живущих там, что они стали бурно обсуждать в соцсети: «Снесут скоро се под ноль, а хлам все равно останется от владельцев..потом простые жители будут убирать, кошмар», «Мы в том году у себя у домов после сноса потом убирались», «Владельцы мусорят сильно».

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