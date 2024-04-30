«Все под ноль»: большой снос в крупном районе Владивостока беспокоит жителей

Большой снос в крупном районе Владивостока беспокоит жителей. Кадрами с места событий поделились в тг-канале vtoryakvdk (18+).
Отмечается, что на Второй Речке в районе улицы Русской у домов 11 и 15 городскими службами планируется большой снос незаконно установленных объектов. Однако есть одно «но»:
«..некоторые собственники стали вывозить гаражи сами, но мусор за собой не убирают», рассказали соседи.
Такая обстановка беспокоит людей, живущих там, что они стали бурно обсуждать в соцсети: «Снесут скоро се под ноль, а хлам все равно останется от владельцев..потом простые жители будут убирать, кошмар», «Мы в том году у себя у домов после сноса потом убирались», «Владельцы мусорят сильно».