«Все под ноль»: большой снос в крупном районе Владивостока беспокоит жителей

Такая обстановка беспокоит людей, живущих там, что они стали бурно обсуждать в соцсети: «Снесут скоро се под ноль, а хлам все равно останется от владельцев..потом простые жители будут убирать, кошмар», «Мы в том году у себя у домов после сноса потом убирались», «Владельцы мусорят сильно».