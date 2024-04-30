Можно ли принести в больницу мёртвого клеща после укуса?

Тем не менее, если вас укусил клещ и есть возможность добраться до больницы в ближайший день, то лучше всего сохранить его на коже. Если нет такой возможности, то нужно аккуратно извлечь насекомое с помощью пинцета, и либо поместить в спирт (водку), либо положить в слегка влажный бинт. Чем клещ свежее, тем легче провести анализ.