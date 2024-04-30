Можно ли принести в больницу мёртвого клеща после укуса?

Раньше врачи просили приносить в больницу только живого клеща, но методика изменилась.
Раньше врачи просили приносить в больницу только живого клеща. Однако методика исследований изменилась.
Магистр биологии, сотрудник кафедры экологии и природопользования Института биологии, экологии и природопользования КемГУ Кирилл Зубко рассказывает, что раньше анализ проводился с помощью электронного микроскопа, нужна была свежеумершая, либо заспиртованная, либо живая особь. А сейчас кровососущих исследуют методом ПЦР: с помощью генетико-молекулярного анализа находят следы болезни, будь то боррелиоз или энцефалит, даже в умерших организмах.
Тем не менее, если вас укусил клещ и есть возможность добраться до больницы в ближайший день, то лучше всего сохранить его на коже. Если нет такой возможности, то нужно аккуратно извлечь насекомое с помощью пинцета, и либо поместить в спирт (водку), либо положить в слегка влажный бинт. Чем клещ свежее, тем легче провести анализ.