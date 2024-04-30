Лучшее пасхальное угощение. Рецепт классического кулича, крема и глазури

В эмульсию добавить соль и ванильный сахар, предварительно растворённые в небольшом количестве воды, и всю муку. Замесить тесто. Через час при обминке внести изюм. Оставить на брожение ещё на 1 час. По истечении часа тесто делим на тестовые заготовки такой массой, чтобы округленная заготовка занимала половину объёма формы. При округлении изюм не должен находиться на поверхности, так как он может подгореть.